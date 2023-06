Spectacle « ILLUSIONS » La Forge Aubigny-sur-Nère, 24 juin 2023, Aubigny-sur-Nère.

Aubigny-sur-Nère,Cher

ILLUSIONS, le spectacle de fin d’année des élèves de l’école Poupées Russes d’Aubigny.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . 5 EUR.

La Forge

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire



ILLUSIONS, the end-of-year show by students at Aubigny’s Poupées Russes school

ILLUSIONS, el espectáculo de fin de curso de los alumnos de la escuela Poupées Russes de Aubigny

ILLUSIONS, die Jahresabschlussaufführung der Schüler der Schule « Poupées Russes » in Aubigny

Mise à jour le 2023-05-31 par OT SAULDRE ET SOLOGNE