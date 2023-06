Fête de la musique – Montigny La Forêt-sur-Sèvre, 16 juin 2023, La Forêt-sur-Sèvre.

La Forêt-sur-Sèvre,Deux-Sèvres

Fête de la musique à Montigny avec Thomas Dubin et les groupes Cin’s Faro et 4 Lau Memory.

Buvette et restauration sur place..

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-16 01:00:00. EUR.

La Forêt-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Fête de la musique in Montigny with Thomas Dubin and the groups Cin’s Faro and 4 Lau Memory.

Refreshments and catering on site.

Festival de música en Montigny con Thomas Dubin y los grupos Cin’s Faro y 4 Lau Memory.

Refrescos y catering in situ.

Fête de la musique in Montigny mit Thomas Dubin und den Gruppen Cin’s Faro und 4 Lau Memory.

Getränke und Essen vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-01 par OT Bocage Bressuirais