Fête de la musique – Les Mercedis Fermiers du Perche La Forêt, 21 juin 2023, Réveillon.

Réveillon,Orne

Les Mercredis fermiers reviennent pour la fête de la musique. Concert au bord de l’étang avec Laura Llorens (jazz) et Dj Ark (house).

Venez faire le plein de bon, de bio, de local, de soleil et de convivialité au bord de l’étang.

Producteurs présents :

– Une ferme du Perche / La safran du Perche / Les cochons sont dans le pré / Les escargots bio de la Colline / Les pains de Saint Hilaire / Les brebis d’Ecouves / Les oeufs de la Sellerie / La bière la Vertueuse / Le cidre de Lacour-Veyranne / Le cidre de la Maison Ferré / Le jardin Solstice / Les fleurs d’Armand / Prairies / Craq en Perche.

Artisans :

– La vannerie du Petit Bois / l’atelier des Deux Colombes / Liniya

Restaurateurs :

– Miss Pot’Pote / Les Galettes du Perche / Rolala ça Pique ! / Les pâtés en croute d’Emeline Aubry..

2023-06-21 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-21 21:00:00. .

La Forêt

Réveillon 61400 Orne Normandie



Farmers’ Wednesdays return for the Fête de la Musique. Concert by the pond with Laura Llorens (jazz) and Dj Ark (house).

Come and fill up on good, organic, local, sunny and convivial food by the pond.

Producers present :

– Une ferme du Perche / La safran du Perche / Les cochons sont dans le pré / Les escargots bio de la Colline / Les pains de Saint Hilaire / Les brebis d’Ecouves / Les oeufs de la Sellerie / La bière la Vertueuse / Le cidre de Lacour-Veyranne / Le cidre de la Maison Ferré / Le jardin Solstice / Les fleurs d’Armand / Prairies / Craq en Perche.

Artisans :

– La vannerie du Petit Bois / l’atelier des Deux Colombes / Liniya

Restaurateurs :

– Miss Pot’Pote / Les Galettes du Perche / Rolala ça Pique ! / Les pâtés en croute d’Emeline Aubry.

Vuelven los miércoles agrícolas para el festival de música. Concierto junto al estanque con Laura Llorens (jazz) y Dj Ark (house).

Ven a llenarte de buena comida ecológica, local, soleada y acogedora junto al estanque.

Productores presentes :

– Une ferme du Perche / La safran du Perche / Les cochons sont dans le pré / Les escargots bio de la Colline / Les pains de Saint Hilaire / Les brebis d’Ecouves / Les oeufs de la Sellerie / La bière la Vertueuse / Le cidre de Lacour-Veyranne / Le cidre de la Maison Ferré / Le jardin Solstice / Les fleurs d’Armand / Prairies / Craq en Perche.

Artesanos :

– La vannerie du Petit Bois / l’atelier des Deux Colombes / Liniya

Restauradores :

– Miss Pot’Pote / Les Galettes du Perche / Rolala ça Pique / Les pâtés en croute d’Emeline Aubry.

Die Mercredis fermiers kehren zum Musikfest zurück. Konzert am Ufer des Teichs mit Laura Llorens (Jazz) und Dj Ark (House).

Kommen Sie und tanken Sie Gutes, Biologisches, Lokales, Sonne und Geselligkeit am Ufer des Teichs.

Anwesende Produzenten :

– Ein Bauernhof im Perche / Safran aus dem Perche / Les cochons sont dans le pré / Bio-Schnecken aus dem Colline / Brot aus Saint Hilaire / Schafe aus Ecouves / Eier aus der Sattlerei / Bier la Vertueuse / Cidre aus Lacour-Veyranne / Cidre aus dem Maison Ferré / Garten Solstice / Blumen von Armand / Wiesen / Craq en Perche.

Handwerker :

– La vannerie du Petit Bois / l’atelier des Deux Colombes / Liniya

Gastronomen:

– Miss Pot’Pote / Les Galettes du Perche / Rolala ça Pique! / Les pâtés en croute d’Emeline Aubry.

