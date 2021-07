Saint-Jean-de-la-Ruelle Maison Pour tous Rol-Tanguy,Saint-Jean-de-la-ruelle Loiret, Saint-Jean-de-la-Ruelle La Forêt qui n’existait pas par la Compagnie du Pilier des Anges Maison Pour tous Rol-Tanguy,Saint-Jean-de-la-ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’évènement: Loiret

Une histoire d’amitié de deux compagnons d’infortune, un singe et un paresseux, qui arrivent enfermés dans une boîte et vont découvrir et explorer leur environnement… avec des jeux et des idées plein la tête. Mais la vie va vite les rattraper…

Gratuit – tout public

