La forêt pour école Auxelles-Haut, 8 novembre 2021, Auxelles-Haut.

La forêt pour école 2021-11-08 – 2021-11-08 Salle des fêtes 18 rue des bruyères

Auxelles-Haut Territoire-de-Belfort Auxelles-Haut

EUR À quelques kilomètres d’Orbe, des élèves de primaire passent leurs cours dans les bois. Chaque jour, la forêt de Chassagne est leur salle de classe. Des tout petits de quatre ans aux grands de huit ans, chacun suit les cours dans ce lieu atypique. Dans ce projet pionnier en Suisse romande, on concilie apprentissage de soi et de la nature avec des matières

habituelles pour que les enfants intègrent le plan d’étude romand.

Qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente, la forêt est une source d’inspiration aussi bien pour les enfants que pour les enseignants qui les accompagnent. La nature est une véritable ressource dans la découverte du monde et de la vie sociale.

Séance en présence de la réalisatrice Sarah Perrig. Sur réservation en ligne

