La forêt par les sens

2022-08-05 14:00:00 – 2022-08-05 16:30:00 Fermez les yeux, réveillez vos sens : un son familier, une odeur apaisante, un élément doux sous les pieds… le monde prend vie autour de vous. Faites un pas, puis deux… Vous voilà lancés dans un nouveau voyage ! Entre moments calmes à l’écoute des vies cachées de la forêt et parcours à travers les arbres, explorons la nature pleinement ! Inscription obligatoire avant le jeudi 4 août.

20 places.

