La Forêt magique de Bordeaux au Château de Reignac La Forêt magique, 8 avril 2023, Saint-Loubès.

La Forêt magique de Bordeaux au Château de Reignac 8 avril – 31 août La Forêt magique Tarif jour : 9 €. Tarif nocturne : 13 €. Gratuit pour les -3 ans. Sur réservation.

Inédit et unique en France, ce jeu tout public propose de vivre une aventure féerique au coeur d’un espace naturel protégé. Sous forme de balade, les joueurs seront immergés dans le monde des sorciers où ils auront une quête inoubliable à accomplir, celle de sauver Sorcelia des Forces du Mal !

Au programme de cette quête, des hectares de forêt, un parcours immersif et sonore des créatures magiques à retrouver et des dizaines d’énigmes et de mystères à résoudre. Une aventure magique, familiale et épique où chaque joueur est le héros !

Deux niveaux de jeu

Dans la forêt magique, deux scénario de jeu sont proposés, adaptés aux âges des sorciers et ce, dès 3 ans. Les deux jeux sont installés sur le même parcours forestier, permettant ainsi aux familles de jouer tous ensemble, quel que soit l’âge des participants au sein de l’équipe.

Le niveau de difficulté varie selon le jeu choisi, aussi la forêt magique et ses énigmes pourront aussi bien convenir aux magiciens en herbe qu’aux sorciers aguerris que nous attendons dans leurs plus belles tenues !

Le lieu

Le Château de REIGNAC est un domaine unique constitué de 145 hectares dont un peu plus de la moitié seulement sont plantés en vignes (77 hectares). Le reste constitue une réserve de biodiversité singulière, protégée et préservée avec une forêt de 35 hectares composée de grands arbres au coeur de la propriété, un grand lac, des prés, des zones humides, un parc, et des jachères.

Infos pratiques

Sur réservation

Vacances d’avril : tous les jours de 14h à 17h30*

Juillet-Août : tous les jours de 10h à 18h*

Nocturnes : les samedis soirs de 21h à 22h*

*Horaire de dernière entrée

La Forêt magique 38 Chemin de Reignac 33450 Saint-Loubès Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.laforetmagiquedebordeaux.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T14:00:00+02:00 – 2023-04-08T17:30:00+02:00

2023-08-31T10:00:00+02:00 – 2023-08-31T18:00:00+02:00

jeu enfant