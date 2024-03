LA FORET MAGIQUE DE TOULOUSE DOMAINE DE PONTIE Cornebarrieu, samedi 13 juillet 2024.

Cette année, la forêt centenaire du Domaine de Pontié se teinte de magie pour accueillir des créatures fantastiques mais surtout une nouvelle activité pour les familles à Cornebarrieu.

Inédit sur la région toulousaine, ce jeu tout public propose de vivre une aventure féerique au cœur d’un espace naturel protégé.

Sous forme de balade, les joueurs seront immergés dans le monde des sorciers où ils auront une quête inoubliable à accomplir, celle de sauver Sorcelia des Forces du Mal !

Au programme de cette quête, des hectares de forêt, un parcours immersif et sonore des créatures magiques à retrouver et des dizaines d’énigmes et de mystères à résoudre !

Une aventure magique, familiale et épique où chaque joueur est le héros !

Trois niveaux de jeu sauver Sorcelia (7 à 133 ans) L’enquête des petits sorciers (4-6 ans) la chasse aux oeufs de dragons pour les tout petits. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13 10:00:00

fin : 2024-08-31 18:00:00

DOMAINE DE PONTIE 51 Route de Bouconne

Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie

