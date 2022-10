La Forêt magique

La Forêt magique



2022-10-31 – 2022-11-02 EUR 8.5 8.5 Participation des enfants et sensibilisation au respect de la nature.



L’histoire : Sébastien le citadin, vit sans se soucier de la planète. Pour lui donner une leçon, Dame Nature le condamne à passer une nuit dans les bois. Sébastien se retrouve alors téléporté dans la forêt magique. Il y rencontrera des personnages plus surprenant les uns que les autres: un arbre bavard, un écureuil gourmand, un ours amoureux…



Tout en s’amusant, il fera des tas de découvertes. Mais Sébastien va-t-il comprendre à quel point la nature est précieuse ?



Théâtre, magie, musique et ventriloquie

Mise en scène : Sébastien Delsaut et Philippe Day

Cie Sens En Éveil

Dès 5 ans

Durée 50 min La Compagnie Sens En Éveil vous propose un spectacle jeune public à partir de 5 ans : magie, chanson, ventriloquie et poésie. dernière mise à jour : 2022-10-04 par

