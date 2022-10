La forêt Longère de la Bégraisière, 18 novembre 2022, Saint-Herblain.

2022-11-18

Horaire : 15:00 17:00

Gratuit : oui

Exposition de pastels – Christian BrunChristian Brun et son interprétation des arbres Christian Brun, artiste-peintre et Herblinois, a toujours eu la passion du dessin, de la peinture et depuis quelques années le pastel. La nature reste son thème préféré avec ses jeux d’ombres et de lumières qu’elle offre au regard. Il propose une interprétation du sujet en se l’appropriant tout en pastel. Christian Brun proposera lors de ses permanences à la Longère, des démonstrations de pastels : 21, 26, 28, 30 octobre ;2, 5, 6, 12, 16, 19, 20 et 30 novembre ;2, 4, 10, 11, 16, 17 et 18 décembre. Les arbres de la Bégraisière – Soazig DréanoSoazig Dréano, illustratrice, propose des stages de dessin naturaliste et en arts graphiques, qui s’adressent à un large public. Elle est intervenue à la Longère en octobre et novembre 2021 en parallèle des expositions « Les arbres sèment » de Paul Corbineau et « Les dessins rehaussés d’aquarelle » de Benoit Lesne. Au cours de ces ateliers, les participants ont pu expérimenter différentes techniques d’illustration, de photographie… en prenant pour sujet les arbres remarquables du parc de la Bégraisière. Ce sont ces travaux qui seront restitués dans le cadre de cette exposition. 26 octobre : atelier d’illustration sur les arbres Demain, la forêt, le bois et nous ! – Paul Corbineau, conteur sur boisUne oeuvre pour se balader en forêt à travers bois. Ses sculptures sont taillées dans le bois de 28 arbres de forêt, de bocage ou de jardin. Elles évoquent à la fois la vie dans la forêt et la beauté des bois des arbres de notre environnement. La biodiversité se dévoile par transparence dans toute sa diversité, à la fois présente et si discrète, cela peut-être le cerf ou le scarabée voire un champignon ! L’eau coule de source et le feu s’invite parfois aussi à travers bois. Des copeaux déroulés avec bonheur simulent les sols et l’humus. La sylviculture et la mise en oeuvre des bois sont illustrées aussi à coups de gouge. Tous les usages du bois se racontent et les bouts de bois se touchent pour parfaire leur patine. Visite commentée les 4, 9, 18 et 25 novembre et les 9 et 14 décembre de 15 h 30 à 17 h ;Sortie à la découverte des arbres remarquables du Val de Chézine les 5 et 16 novembre et le 2 décembre de 15 h à 17 h ;Conférence-débat « Demain, la forêt, le bois et nous ! » le jeudi 1er décembre de 20 h 15 à 22 h. Vernissage le 19 octobre 2022.

Longère de la Bégraisière Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 24 87 https://www.saint-herblain.fr/evenements/la-longere/