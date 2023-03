Visite de la Forêt Jardin des Hayes La forêt Jardin des Hayes, 14 juillet 2023, Saint-Evroult-de-Montfort Saint-Evroult-de-Montfort.

Visite de la Forêt Jardin des Hayes

2023-07-14 10:00:00 10:00:00 – 2023-07-15 12:00:00 12:00:00

De juin à octobre, tous les 2ème vendredi et samedi du mois, la Forêt Jardin des Hayes vous ouvre ses portes.

La Forêt Jardin des Hayes, implantée sur 8 000 m2 le long de la Touques au printemps 2019, est un terrain d’expérimentation permanente, en perpétuelle évolution. Elle produit des fruits, des baies, des légumes vivaces, des plantes aromatiques et médicinales, des champignons.

A terme, la forêt jardin est un système durable, autonome, résilient, et productif sans recours aux énergies fossiles, sans besoin en eau, ni fertilisant. Elle stocke du carbone, restaure les paysages et constitue un refuge de biodiversité, cultivée et sauvage.

Au programme de la visite : la forêt jardin, les vergers et la serre bioclimatique, avec leur histoire et leur perspective.

Sur réservation par email.

Tout public.

leshayes@outlook.fr

Charlotte Nathalie JULIEN

