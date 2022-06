La forêt face au climat Lalaye Lalaye Catégories d’évènement: 67220

Depuis 2018 environ 300 000 hectares de forêt sont morts dû au changement climatique. L'essence la plus touchée est l'épicéa très présente dans le massif Vosgien. D'ici 2050 plus de la moitié de la forêt du territoire français pourrait avoir changé de visage. Venez en apprendre plus à ce sujet lors d'une conférence tenue par Mr VITU Cyril du Centre National de la Propriété Forestière, en partenariat avec la Maison de la Nature du Ried et de l'Alsace Centrale

