2022-07-23 – 2022-07-23 La forêt et ses habitants 16h30-18h30 : Conférence par Nature en Périgord (sur la faune sauvage, le vison d'Europe) 19h30 – 21h30 : plancha et buvette forestières. A partir de 22h : Ciné plein air. Projection du film documentaire Le Chêne : il était une fois l'histoire d'un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film d'aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…

