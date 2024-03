La forêt entre en scène à l’Académie du Climat ! Académie du Climat Paris, mercredi 20 mars 2024.

Du mercredi 20 mars 2024 au dimanche 24 mars 2024 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 18h00

.Public enfants, jeunes et adultes. gratuit

Essentielles aux êtres vivants, les forêts s’emparent de l’Académie du Climat où les équipes de l’Office national des forêts et les médiateurs de l’Académie attendent petits et grands ! Tables rondes avec des experts, expositions sur les grands enjeux forestiers et surtout de nombreux ateliers pour s’émerveiller et apprendre à protéger !

Les débats à ne pas manquer !

Face au dérèglement climatique : agir dans l’incertitude

Mercredi 20 mars à 18h

Le réchauffement climatique touche de plein fouet les forêts françaises. Soumises à des épisodes de canicule à répétition, les forêts deviennent très vulnérables aux agressions d’insectes et de champignons, aux incendies… C’est tout l’écosystème qui est fragilisé. Dans ce contexte d’incertitudes et partant du principe que « le pire serait de ne pas agir », les forestiers expérimentent de nombreuses actions pour aider les forêts à s’adapter. Une conférence-débat qui convoque science, philosophie et histoire pour tenter d’éclairer l’avenir…

Avec la participation de Joëlle Zask, philosophe et autrice de l’ouvrage Quand la forêt brûle, Sylvain Ducroux en charge des questions forestières à l’ONF et Isabelle Catteddu, archéologue et environnementaliste à l’Inrap, autrice de l’ouvrage L’histoire du climat et des Hommes.

Table-ronde animée par le journaliste conférencier Vincent Edin.

Pour assister à la conférence, s’inscrire ici

Les jeunes face au défi climatique

Jeudi 21 mars à 18h

Près de 80% des 15-25 ans déclarent accorder « une grande importance aux sujets environnementaux » selon une étude de l’ADEME. Un chiffre qui témoigne d’une prise de conscience croissante, chez les jeunes, du défi que représente la transition écologique. Une conférence pour illustrer leurs différentes formes d’engagement et inspirer des initiatives ! Cette séquence sera suivie de la remise des trophées ONF #jagispourlaforêt 2024.

Avec Florence Clément, responsable de la mobilisation grand public et jeunes à l’ADEME, Alexia Couhier, technicienne forestière à l’ONF et Pablo Eymard Picollec, responsable plaidoyer des Jeunes Ambassadeurs pour le Climat.

Une table-ronde animée par la journaliste Alice d’Orgeval.

Pour assister à la conférence, s’inscrire ici

Une forêt pour tous ? Comment partager ce bien commun tout en le préservant ?

Vendredi 22 mars à 17h

Il est courant de présenter la forêt comme un « bien commun ». Mais qu’attend-on de cet espace naturel partagé ? À la croisée des aspirations sociétales, sa gestion devient indispensable pour garantir son renouvellement et la préserver de conflits d’intérêts entre usages et usagers. Alors, quels modes de gouvernance mettre en place pour gérer la forêt de manière apaisée ?

Avec Fabien Locher, auteur et chargé de recherche au CNRS, Eric Goulouzelle paysagiste, directeur des parcs, paysages et environnement au Département des Hauts-de-Seine et Pauline Delord, chargée de mission Forêts d’Exception® à l’ONF.

Une table-ronde animée par le journaliste conférencier Vincent Edin.

Pour assister à la conférence, s’inscrire ici

Les bois urbains : point de vue d’expertes sur la gestion forestière

Vendredi 22 mars à 18h



Depuis 1852, l’État a fait don à la Ville de Paris des bois de Vincennes et Boulogne, elle doit les entretenir et conserver à perpétuité leur vocation de promenades publiques. Néanmoins, les interventions sur le patrimoine arboricole sont vivement questionnées. Doit-on intervenir sur le patrimoine forestier en milieu urbain dense ? Quelles méthodes doit-on mettre en œuvre pour respecter la faune et la flore de ces espaces ? Cette conférence a pour objectif de partager différents points de vue d’expertes.

Avec la participation de Aurélia Chavanne ingénieure forestière à la Ville de Paris, Patricia Pelloux directrice adjointe de l’Agence Parisienne d’Urbanisme, ingénieure-urbaniste, Dominique Pirio 1ère femme bucheronne de France, vice-présidente d’un parc naturel régional, présidente de l’association Clim’Actions, membre du directoire forêt FNE.

Une conférence animée par Laurence Duffort présidente du CAUE de Paris et organisée par la Ville de Paris.

Pour assister à la conférence, s’inscrire ici

Le bois, retour vers le futur ?

Samedi 23 mars à 14h30

Prisé de l’Homme pendant des siècles, un temps passé de mode, le bois a de nouveau la cote au sein de notre société. Face à ce regain d’intérêt, quelles solutions s’offrent aux forestiers pour produire mieux, tout en conservant plus ? Une plongée au cœur des usages du bois, pour (re)découvrir tous les atouts de ce matériau écologique et renouvelable.

Avec la participation de François Auger architecte du patrimoine et Compagnon charpentier ayant contribué à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et Aymeric Albert chef du département Commercial-Bois à l’ONF.

Une table-ronde animée par le journaliste conférencier Vincent Edin.

Pour assister à la conférence, s’inscrire ici

La forêt, racine de l’imaginaire et de l’engagement des artistes

Samedi 23 mars à 16h

Depuis l’antiquité, la forêt occupe l’imaginaire et mobilise les artistes. À travers leurs sculptures, installations et performances, les artistes dessinent aujourd’hui une relation positive entre les humains et la nature, porteuse d’espoir et de résilience, à l’heure où la forêt est plus que jamais victime du réchauffement climatique.

Avec la présence exceptionnelle des artistes plasticiens NILS-UDO, Lélia Demoisy et Ange Leccia.

Une table-ronde animée par Alice Audouin, commissaire d’exposition et fondatrice de Art of Change.

Pour assister à la conférence, s’inscrire ici

La forêt en mots et en musique !

Dimanche 24 mars à 16h

Source d’inspiration et de bien-être, la nature est souvent au centre du processus créatif. Pour en témoigner, l’ONF invite des personnalités du monde des lettres et de la musique partageant un amour commun de la forêt. Très engagés, ils se mobilisent chacun à leur manière pour la cause écologique.

Une séquence mêlant poésie et émotion, avec la participation musicale de la compositrice, auteure et interprète Keren Ann, de Dominique Roques, auteur du « Parfum des forêts », de Géraldine Lemaître Renault pour son dernier ouvrage intitulé « Se reconnecter au vivant » et du chanteur Lescop, auteur du célèbre tube « La forêt ».

Une table-ronde animée par le journaliste Denis Cheissoux.

Pour assister à la conférence, s’inscrire ici

Des ateliers pour petits et grands

Découverte des plantes médicinales de la forêt

Samedi 23 et dimanche 24 mars à partir de 11h

Utilisez vos cinq sens pour (re)découvrir les plantes habituelles de nos forêts. Connaissez-vous leurs vertus médicinales ? Leurs usages traditionnels ? Testez-vous à l’aide de quiz et de manipulations tactiles.

Sur inscription en cliquant ici

Visite, jeux du système et semis – avec les médiateurs de l’Académie du Climat

Samedi 23 et dimanche 24 mars à partir de 11h

Explorez la cour jardinée avec ses arbres, ses végétaux et ses potagers verticaux. Découvrez grâce aux jeux des écosystèmes, l’impact des activités humaines sur la biodiversité et comment agir. Et fabriquez votre contenant en toile de jute pour y semer votre graine.

️ Archéologie forestière

Samedi 23 mars en continu de 11h à 18h

Découvrez le patrimoine archéologique conservé en forêt et le métier d’archéologue à l’ONF. Saurez-vous associer les vestiges et traces d’habitats, de technologies ou encore de vêtements aux grandes périodes archéologiques ? Voyage dans le temps garanti !

La forêt au fil du temps

Samedi 23 et dimanche 24 mars à partir de 11h

Envie de devenir météorologue ? Découvrez les instruments de mesure qui permettent d’étudier les phénomènes atmosphériques. Une activité qui vous permettra de prendre conscience de l’importance des forêts pour atténuer certains effets des dérèglements climatiques responsables des catastrophes naturelles.

Sur inscription en cliquant ici

Dunes & forêts : les gardiennes du littoral

Samedi 23 et dimanche 24 mars en continu de 11h à 18h

Munis d’un casque, les visiteurs prennent virtuellement place à bord d’une montgolfière pour un vol d’une minute au-dessus des forêts du littoral ! Un voyage sensoriel inédit, mixant vues à 360° (prises par drones) et informations pédagogiques sur les écosystèmes du littoral aquitain. L’occasion d’être sensibilisé à l’importance de la préservation de ces écosystèmes uniques et précieux.

Explorateurs du vivant – avec l’Office pour les insectes et leur environnement (OPIE)

Samedi 23 et dimanche 24 mars en continu de 11h à 18h

Saviez-vous que 1m3 de sol forestier abritait à lui seul 1 000 espèces animales différentes ? Toutes jouent un rôle dans la décomposition de la matière et la préservation des sols… Munis de loupes, plongez vos yeux dans la litière forestière à la rencontre de lunes, de larves de rhinocéros et autres cétoines ! Tout public.

️ Atelier de construction avec le centre Kapla de Paris

Dimanche 24 mars en continu de 11h à 18h

Jeu de construction de renom, à partir de planchettes en bois, cet atelier ludique et pédagogique vous emmènera dans un monde de créativité sans fin ! Arbres, animaux, monuments architecturaux s’élèveront pour créer un univers incroyable pour petits et grands !

À table ! avec l’Académie du Climat

Samedi 23 et dimanche 24 mars de 14h30 à 16h30

Les équipes de l’École comestible vous initient à la confection de mets forestiers. Au menu : tartes forestières, veloutés d’herbes sauvages, cakes aux orties et champignons, légumes rôtis aux saveurs des bois, pickles de baies, d’épines et de bourgeons… Des recettes originales aux saveurs boisées! Tout public.

Sur inscription en cliquant ici

Atelier de maquillage

Samedi 23 et dimanche 24 mars en continu de 14h à 18h

Les enfants auront le plaisir de fêter la forêt en arborant un maquillage artistique sur le thème de la nature, réalisé par des fées du pinceau ! Dès 3 ans.

Le coureur olympique avec Les Inventeurs

Samedi 23 et dimanche 24 mars à partir de 11h

Vous êtes plutôt coureur de fond ou sprinter ? Au programme de cet atelier : dessinez, découpez, coloriez et fabriquez votre coureur animé ! Avec quelques morceaux de fil de fer et un pliage soigné, vous fabriquerez un mécanisme pour lui donner vie ! En tournant la manivelle, voici les jambes de votre coureur qui se mettent en action. 3,2,1 partez !

Sur inscription en cliquant ici

Le Bois de Vincennes au printemps, balade naturaliste – avec la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement de la Ville de Paris

Dimanche 24 mars à partir de 10h

Les équipes des espaces verts de la Ville de Paris vous font découvrir le Bois de Vincennes sous toutes ses coutures : floraisons d’arbres, espèces « dévoreuses de bois », plantes herbacées, insectes et faune du sol forestier. Une balade printanière au cœur d’un des deux poumons verts de la capitale ! Rendez-vous à l’entrée « Château du Parc Floral de Paris », la balade dure 2h. Tout public.

Sur inscription en cliquant ici.

… et bien d’autres surprises vous attendent !

Au cours des trois premières journées plus de 1000 élèves sont attendus du mercredi au vendredi.

Protéger et gérer durablement les forêts, agir pour le climat et la transition écologique, contribuer à l’attractivité et au développement durable des territoires, c’est préserver notre vie et celle des générations futures. Telle est l’ambition de l’ONF et de ses partenaires. Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office assure la gestion de près de 11 millions d’hectares de forêts publiques. Au quotidien, l’action des forestiers s’articule autour de trois objectifs indissociables : la production de bois, la protection de la biodiversité et l’accueil du public.

☕️ La Buvette de l’Académie est ouverte du mercredi au samedi de 11h à minuit !

Au déjeuner, venez déguster des plats végétariens, de saison et ultra locaux cuisinés par Sumac & Romarin. Au goûter, des gâteaux et pâtisseries et en soirée des petits plats à partager. À toute heure, bières, vins, boissons chaudes et fraîches !

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004

Contact : https://www.academieduclimat.paris/evenements/la-foret-entre-en-scene-a-lacademie-du-climat/

Clément Dorval / Ville de Paris