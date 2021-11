Soultz-sous-Forêts Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin, Soultz-sous-Forêts La forêt enchantée Soultz-sous-Forêts Soultz-sous-Forêts Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Soultz-sous-Forêts

La forêt enchantée Soultz-sous-Forêts, 12 décembre 2021, Soultz-sous-Forêts. La forêt enchantée Soultz-sous-Forêts

2021-12-12 – 2021-12-12

Le temps de deux dimanches, le village sera plongé dans une ambiance féerique avec la mise en lumière de la place de la Mairie. Des expositions se tiendront dans la propriété Blaesius (13 rue principale) et à la Mairie. Un cheminement entre les deux lieux permettra de rencontrer quelques personnages bien mystérieux. Des lectures de contes seront également prévues ainsi qu'un chaleureux coin restauration au niveau des cabanons de Noël. Programme complet de la Féerie de Noël en Outre-Forêt à retrouver sur www.cc-outreforet.fr/noel/

+33 3 88 80 40 42

