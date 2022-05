La forêt en tous sens Septembre Arès Arès Catégories d’évènement: Arès

Arès Gironde Sortie avec Alexandre à la découverte de la forêt et de ses habitants par l’éveil sensoriel. A travers le jeu, les enfants découvriront les mystères qui se cachent parmi les arbres. Fabrication d’un petit souvenir forestier.

Pour les enfants de 3 à 7 ans.

Tarif : 5€/enfant. RdV au Parc de la MGEN. Grégory Cassiau – Les Conteurs

