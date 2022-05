La forêt en tous sens Juillet

La forêt en tous sens Juillet, 2 juillet 2022, . La forêt en tous sens Juillet

2022-07-02 – 2022-07-02 Sortie avec Alexandre à la découverte de la forêt et de ses habitants par l’éveil sensoriel. A travers le jeu, les enfants découvriront les mystères qui se cachent parmi les arbres. Fabrication d’un petit souvenir forestier.

Pour les enfants de 3 à 7 ans.

Tarif : 5€/enfant. RdV au Parc de la MGEN. Sortie avec Alexandre à la découverte de la forêt et de ses habitants par l’éveil sensoriel. A travers le jeu, les enfants découvriront les mystères qui se cachent parmi les arbres. Fabrication d’un petit souvenir forestier.

Pour les enfants de 3 à 7 ans.

Tarif : 5€/enfant. RdV au Parc de la MGEN. Sortie avec Alexandre à la découverte de la forêt et de ses habitants par l’éveil sensoriel. A travers le jeu, les enfants découvriront les mystères qui se cachent parmi les arbres. Fabrication d’un petit souvenir forestier.

Pour les enfants de 3 à 7 ans.

Tarif : 5€/enfant. RdV au Parc de la MGEN. dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville