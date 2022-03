La Forêt en Musique : Conférence Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

La Forêt en Musique : Conférence Romans-sur-Isère, 11 avril 2022, Romans-sur-Isère. La Forêt en Musique : Conférence Cité de la Musique 3 Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère

2022-04-11 18:30:00 18:30:00 – 2022-04-11 20:30:00 20:30:00 Cité de la Musique 3 Quai Sainte Claire

Romans-sur-Isère Drôme Changer de regard sur la forêt qui nous entoure

« venez échanger avec des professionnels de la forêt et du bois, autour de l’histoire du massif des Chambaran, la gestion forestière et les usages du bois ». cft.chambaran@bievre-isere.com +33 6 70 94 44 85 Cité de la Musique 3 Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Cité de la Musique 3 Quai Sainte Claire Ville Romans-sur-Isère lieuville Cité de la Musique 3 Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

La Forêt en Musique : Conférence Romans-sur-Isère 2022-04-11 was last modified: by La Forêt en Musique : Conférence Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 11 avril 2022 Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme