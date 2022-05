La Forêt en Fête Choisy-au-Bac Choisy-au-Bac Catégories d’évènement: Choisy-au-Bac

Oise

La Forêt en Fête Choisy-au-Bac, 21 mai 2022, Choisy-au-Bac. La Forêt en Fête Choisy-au-Bac

2022-05-21 – 2022-05-22

Choisy-au-Bac Oise Choisy-au-Bac Organisée par la Mairie de Choisy-au-Bac. Buvette et restauration sur place. o Découverte de l’écosystème forestier en forêt de Laigue o Présentation de la filière bois o Animations culturelles et artistiques. Organisée par la Mairie de Choisy-au-Bac. Buvette et restauration sur place. o Découverte de l’écosystème forestier en forêt de Laigue o Présentation de la filière bois o Animations culturelles et artistiques. accueil@choisyaubac.fr +33 3 44 85 33 00 https://www.choisyaubac.fr/evenements/foret-en-fete/ Organisée par la Mairie de Choisy-au-Bac. Buvette et restauration sur place. o Découverte de l’écosystème forestier en forêt de Laigue o Présentation de la filière bois o Animations culturelles et artistiques. Forêt en Fète

Choisy-au-Bac

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: Choisy-au-Bac, Oise Autres Lieu Choisy-au-Bac Adresse Ville Choisy-au-Bac lieuville Choisy-au-Bac Departement Oise

Choisy-au-Bac Choisy-au-Bac Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/choisy-au-bac/

La Forêt en Fête Choisy-au-Bac 2022-05-21 was last modified: by La Forêt en Fête Choisy-au-Bac Choisy-au-Bac 21 mai 2022 Choisy-au-Bac Oise

Choisy-au-Bac Oise