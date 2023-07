La Séance La Forêt Électrique Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse La Séance La Forêt Électrique Toulouse, 5 octobre 2023, Toulouse. La Séance 5 – 12 octobre La Forêt Électrique Tarifs & réservations theatre-sorano.fr / Pass Culture Devant les vestiges d’un chapiteau, quatre figures de cirque traditionnel nous accueillent. Tout semble s’écrouler, mais ils continuent : ça commence, ils se lancent, mais ce soir le doute, comme un coup de bâton, les frappe. Et si le spectacle n’agissait plus ? Mise en scène Théodore Oliver / Avec Quentin Quignon, Etienne Rey, Chloé Sarrat, Fanny Violeau et Théodore Oliver / Durée 1h30 En lien avec le spectacle : stage Ça va ! théâtre ados du 20 au 22 octobre & une journée avec MégaSuperThéâtre (inscription auprès du Centre culturel Bonnefoy)

stage thêatre adulte le samedi 28 octobre, animés par deux artistes de la compagnie (inscription auprès du Centre culturel Bonnefoy) La Forêt Électrique 37 Chemin de Lapujade, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T20:00:00+02:00 – 2023-10-05T21:30:00+02:00

