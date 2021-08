Le Touquet-Paris-Plage Circuit "La forêt du Touquet au fil des saisons" Le Touquet-Paris-Plage, Pas-de-Calais La forêt du Touquet au fil des saisons Circuit “La forêt du Touquet au fil des saisons” Le Touquet-Paris-Plage Catégories d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage

LA FORÊT DU TOUQUET AU FIL DES SAISONS Plantée dès 1855, la forêt du Touquet regorge d’une faune et d’une flore exceptionnelles. Pics épeiches, couleuvres à collier, orchidées sont quelques-unes des espèces qu’un éco-guide vous fera découvrir. Samedi à 10h (durée : 2h) | Réservation obligatoire au 03 21 06 72 00 | Départ : intersection de l’allée des Pâquerettes et de l’allée des Coquelicots | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co

Réservation obligatoire

Plantée dès 1855, la forêt du Touquet regorge d'une faune et d'une flore exceptionnelles. Circuit "La forêt du Touquet au fil des saisons" Croisement des Allées des Pâquerettes et des Coquelicots – 62520 Le Touquet-Paris-Plage

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00

