La forêt du Boesch, sanctuaire de nature Wingen, mercredi 31 juillet 2024.

Découvrez la forêt du Boesch, un sanctuaire en évolution et qui accueille de nombreux animaux sauvages, un lieu riche en biodiversité ! Sur inscription avant le 31/07, 12h.

Un petit bout de forêt retourné à l’état sauvage, voilà une manière simple de présenter ce lieu situé en bordure de village. Ce qui frappe, lorsque l’on pénètre en son sein, c’est l’abondance de bois mort. Au sol ou sur pied, il est omniprésent et nous indique que la forêt n’y est plus exploitée. Les arbres, pour certains d’un beau diamètre, y coulent des jours heureux. La forêt y évolue librement et accueille de nombreux animaux sauvages. Bienvenue dans ce sanctuaire à l’aspect négligé mais si riche en biodiversité ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-31

fin : 2024-07-31

Wingen 67510 Bas-Rhin Grand Est agendacine@gmail.com

