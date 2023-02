La forêt domaniale de Laveyron – Journée internationale des forêts, 23 mars 2023, Lussagnet Lussagnet.

La forêt domaniale de Laveyron – Journée internationale des forêts

2023-03-23 14:30:00 – 2023-03-23 17:00:00

Venez explorer la forêt domaniale de Laveyron à Lussagnet lors d’une visite accompagnée proposée par l’Office National des Forêts. Issu de biens de l’Eglise nationalisés sous la Révolution, cet espace boisé exclusivement en feuillus de plaines et coteaux forme un massif homogène dans une région où prédominent les activités agricoles. Le chêne est l’essence principale installée sur le massif. On le retrouve en mélange avec le hêtre dans les peuplements les plus âgés. La présence du hêtre, rare en plaine dans le Sud-Ouest, est une originalité de ce secteur. Touché par la tempête Klaus, la reconstitution des peuplements forestiers reste l’enjeu principal au sein de la domaniale. Refuge intéressant pour la faune, une étude a démontré la richesse environnementale de ce site avec grands nombres d’espèces protégées et la présence ponctuelle d’habitats d’intérêt communautaire.

+33 5 58 45 45 98 Office de Tourisme du Pays Grenadois

ONF

