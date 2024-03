La forêt des larmes Centre Culturel Jean Houdremont La Courneuve, mercredi 3 avril 2024.

La forêt des larmes Cie AMK – Cécile Fraysse 3 et 4 avril Centre Culturel Jean Houdremont sur réservation auprès du Centre Culturel Jean Houdremont La Courneuve

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T09:30:00+02:00 – 2024-04-03T10:00:00+02:00

Fin : 2024-04-04T11:00:00+02:00 – 2024-04-04T11:30:00+02:00

La Forêt des larmes –

« La forêt des larmes » est une installation-spectacle immersive conçue comme une exploration poétique à la découverte du mystère des larmes, pour très jeunes enfants, dès 6 mois, mais aussi pour les adultes les accompagnants.

Avec un dispositif scénique conçu comme une forêt symbolique qui s’installe dans les espaces de représentation, le public est invité à entrer et à prendre place accompagné d’une chanteuse musicienne – Agnès Chaumié et d’une danseuse acrobate – Iorhane da Cunha. Ces deux interprètes proposent alors un moment contemplatif et sensoriel composé de chants, sons d’objets, mots et partitions musicales et chorégraphiques utilisant de petits instruments/objets bricolés.

La forêt des larmes est une proposition scénique qui s’articule à la manière d’une succession de petits haikus libres : poèmes, improvisations vocales, danses et chants, miniatures et gouttes d’eau, s’enchainent, s’emboitent et se font échos. Le haiku est une forme de poésie qui permet de noter les émotions, le moment qui passe ou étonne, émerveille. Nous essayons de nous inspirer de cette forme originale et douce pour construire ce spectacle, par un agencement ludique de cellules visuelles et sonores.

La fluidité des larmes, leur organisation différente selon la vibration de l’émotion qui la crée, le mystère de cette eau qui nous compose tout entier, nous a encouragé à penser notre dramaturgie tel un paysage liquide : rivières, lacs, pluies, veinules, trous d’eau, fontaines, cascades, nappes souterraines, zones arides, mers… et tendresse.

Nous travaillons à partir de visions, sensations, improvisations, qui nous évoquent ce monde sensible des larmes. Fragments d’histoires et de récits, contemplations de glissements d’eau, atmosphères de savon et de larmes qui lavent, circulation de grelots dans ce corps paysage, traces de craie et graines de sons, jeux de chants inuits et éclats de rires…, nous tentons à travers ces tableaux de composer un langage spécifique à la toute petite enfance, multisensoriel et “dense de signes”.

La scénographie spécifique, une forêt textile de shiboris réalisés en indigo végétal sur des cotons flottants, permet au public de se sentir enveloppé, contenu, sans non plus être enfermé ou étouffé. Des ventilateurs offrent un mouvement à l’entrée et à la sortie, créant des portes symboliques pour pénétrer cet espace que nous espérons merveilleux. Intégré au dispositif, les enfants et adultes participent dans une grande proximité aux échanges, jeux et paroles des interprètes, qui circulent tant parmis eux qu’autour de la structure.

Un système sonore offre très ponctuellement quelques scènes d’écoute d’une forêt des larmes imaginaire composée par Agnès Chaumié, à partir de voix d’enfants, respirations, sons de bois et d’animaux.

À la fin du spectacle, les enfants découvrent autour de la structure scénographique des sculptures-enceintes en céramiques, à l’intérieur desquelles sont diffusés de petits sons liquides, à écouter de très près, rappelant le parcours poétique traversé durant le spectacle.

DISTRIBUTION :

Conception, scénographie et mise en scène : Cécile Fraysse

Jeu : Agnès Chaumié et Iorhanne Da Cunha

Création sonore : Agnès Chaumié

Création lumière : Gilles Robert

Régie générale et de tournée : Chloé Lapalme

Accompagnement chorégraphique : Nancy Rusek

Accompagnement chant : Robert Expert

Stagiaires scénographie : Adèle Billy, Solenn Chevallier, Sofija Petkovic, Esseline Gerdolle

Centre Culturel Jean Houdremont 1 AV du Général Leclerc, 93120 La Courneuve La Courneuve 93120 La Tour Braque – Orme Seul Seine-Saint-Denis Île-de-France

dispositif immersif

Lenny Lebeaume