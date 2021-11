La forêt des contes perdus – Compagnie Acta Fabula Chambray-lès-Tours, 5 décembre 2021, Chambray-lès-Tours.

La forêt des contes perdus – Compagnie Acta Fabula Chambray-lès-Tours

2021-12-05 15:00:00 – 2021-12-05

Chambray-lès-Tours 37170

Acta Fabula revient pour de nouvelles aventures dans la mystérieuse forêt des contes perdus. En effet, tous les livres de contes du pays ont perdus leurs mots, ce qui fait que les enfants ne peuvent plus les lire ! Nos courageux amis vont entamer un fantastique périple à la recherche de leurs mots pour reconstituer les histoires et enfermer le vilain qui a réalisé cette catastrophe. Le dernier mot, magique, sera le plus dur à trouver. Le public aidera-t-il nos courageux aventuriers à travers la forêt des contes perdus ? Finiront-ils l’histoire en cours ?

Ce spectacle aux inspirations baroques mêle théâtre, danses d’époque, costumes prestigieux et masques féeriques pour une épopée haut en couleurs.

À partir de 6 ans

Séances maquillage pour les enfants de 14h à 15h et de 16h à 17h.

+33 2 47 43 17 43 https://mediatheque.ville-chambray-les-tours.fr/rubrique-3

