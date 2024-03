LA FORET DE SAINT-GUILHEM Saint-Guilhem-le-Désert, jeudi 18 avril 2024.

LA FORET DE SAINT-GUILHEM Saint-Guilhem-le-Désert Hérault

Baladez vous au cœur d’une magnifique forêt d’intérêt patrimonial abritant le très rare pin de Salzmann. Nous parlerons des efforts qui sont faits pour protéger ces arbres pluri-centenaires et des effets du climat sur cette forêt. Profitez, au passage, de superbes points de vue.

Cette animation est proposée dans le cadre du programme d’animation et de découverte de l’environnement Hérault Nature partenariat entre le Département de l’Hérault et le réseau COOPERE 34. L’Hérault est à vous, profitez-en !

Le lieu précis sera donné après inscription. À partir de 10 ans. .

Début : 2024-04-18 14:00:00

fin : 2024-04-18 17:00:00

Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie animation@demainlaterre.fr

