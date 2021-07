Soissons Soissons Aisne, Soissons La Forêt de Kalinasse Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

La Forêt de Kalinasse
Soissons, 15 juillet 2021

Elfie et Gwendoline sont deux elfes qui adorent raconter des histoires aux enfants. Elles ont rendez-vous à l'orée de la forêt de Kalinasse, dans la clairière aux fées, près de l'arbre à Pétassous.

Contact: acaly@theatresaintmedard.com +33 3 23 53 54 42
http://www.theatresaintmedard.com/

