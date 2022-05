LA FORÊT DE HAUT EN BAS Orée d’Anjou Orée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Animation à Saint Laurent des Autels : Forêt de la Foucaudière Venez découvrir la forêt de la Foucaudière au travers d'activités sensorielles et de l'observation. nDe nombreux insectes se cachent dans les sous-bois… Vous apprendrez aussi à reconnaître les arbres et plantes de la forêt. Animation organisée par le CPIE Loire Anjou (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement). GRATUIT nSur réservation au 02-40-09-04-13 ou eclatsdoree@oreedanjou.fr ou en ligne sur oreedanjou.fr

