LA FORÊT DE HAUT EN BAS
Orée d'Anjou, 18 août 2021
Orée d'Anjou, Maine-et-Loire

Grillons des bois, mille-pattes, et autres insectes peu connus se cachent dans les sous-bois. Venez découvrir à la forêt de la Foucaudière au travers d’activités sensorielles et de l’observation des animaux décomposeurs. Profitez de la sortie pour apprendre à reconnaître quelques arbres et plantes de sous-bois.

Sur réservation

#Bulle

A la recherche des petites bêtes dans les bois

