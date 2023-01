La forêt de Grimbosq – COMPLET Caen, 26 avril 2023, Caen .

La forêt de Grimbosq – COMPLET

12 place Saint-Pierre Office de Tourisme et des Congrès de Caen la Mer

2023-04-26 – 2023-04-26

Office de Tourisme et des Congrès de Caen la Mer 12 place Saint-Pierre

Caen

Calvados

Avec ses 482 hectares, la forêt de Grimbosq est à la fois un refuge, un lieu de production de bois et un espace de découverte.

Venez découvrir sa faune, sa flore et ses utilisations anciennes et récentes à la naissance du printemps.

Animation proposée par le CPIE Vallée de l’Orne.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

