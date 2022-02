La forêt de Grimbosq Caen, 12 avril 2022, Caen.

La forêt de Grimbosq Office de Tourisme et des Congrès de Caen la Mer 12 Place Saint-Pierre Caen

2022-04-12 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-12 16:30:00 16:30:00 Office de Tourisme et des Congrès de Caen la Mer 12 Place Saint-Pierre

Caen Calvados

Avec ses 482 hectares, la forêt de Grimbosq est à la fois un refuge, un lieu de production de bois et un espace de découverte. Venez découvrir sa faune, sa flore et ses utilisations anciennes et récentes à la naissance du printemps.

Animation proposée par le CPIE Vallée de l’Orne.

Informations pratiquesLa situation sanitaire étant toujours incertaine, la billetterie pour cette visite ouvrira ultérieurement. Plus d’informations à venir.Visite accessible sur présentation du pass sanitaire et port du masque, selon législation en vigueur.

