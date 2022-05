La forêt aux sortilèges, 17 septembre 2022, .

La forêt aux sortilèges

2022-09-17 15:00:00 – 2022-09-18

Il parait qu’un vilain troll a capturé le soleil, pollué l’eau et l’air. Depuis, c’est la cata !Enfin, c’est ce que disent Kiko et Jacky. Mais grâce aux enfants magiciens en herbe et à la formule magique, on pourra peut-être revoir les fleurs pousser…

Spectacle jeune public de magie ventriloquie, humour et participation des enfants, au Flibustier

Il parait qu’un vilain troll a capturé le soleil, pollué l’eau et l’air. Depuis, c’est la cata !Enfin, c’est ce que disent Kiko et Jacky. Mais grâce aux enfants magiciens en herbe et à la formule magique, on pourra peut-être revoir les fleurs pousser…

dernière mise à jour : 2022-04-28 par