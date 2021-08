La forêt au cœur des mots Haguenau, 11 septembre 2021, Haguenau.

La forêt au cœur des mots 2021-09-11 – 2021-09-11

Haguenau Bas-Rhin

EUR Au cours des siècles, l’arbre, la forêt ont inspiré de nombreux poètes et auteurs. Laissons-nous guider par la magie, la féerie de leurs mots. Arrêtons-nous quelques instants sous l’ombrage des majestueux arbres de notre belle forêt de Haguenau, pour partager avec une petite troupe enthousiaste un florilège de chants, de rafraîchissants petits textes et de jolis contes sur le thème de la forêt, de sa somptuosité et de ses nombreux occupants.

+33 3 88 06 59 58

