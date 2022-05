La forêt au cœur de mots – Lectures contées printanières, 4 juin 2022, .

La forêt au cœur de mots – Lectures contées printanières

2022-06-04 15:00:00 – 2022-06-04 17:00:00

Voici un joli but de promenade. En fond de scène un très joli cadre forestier bucolique. Vous disposez 3 comédiennes assistées par une toute jeune harpiste, jeune fée de 10 ans, et vous créez ainsi un très joli moment sensible, plein de douceur et de fraicheur. nCe sont de gentils occupants de la forêt, l’écureuil, l’ours, le ver luisant, la corneille, le moineau, la fourmi et le puceron qui s’échangent de gentilles missives au sujet d’invitations à des anniversaires. Le ton est charmant, enjoué. On se laisse bercer par tant de candeur. De quoi conquérir le public et profiter tout à la fois de la poésie des textes, de la douce musique de la harpe et de la jolie scène offerte par la forêt. nChaussures et vêtements adaptés à la randonnée en forêt. nInscription obligatoire au plus tard le vendredi 3 juin à 17h auprès de la Ville de Haguenau (Tél : 03 88 90 68 71 – mail : aurelia.rodrigues@agglo-haguenau.fr);

+33 3 88 90 68 71

