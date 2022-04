La forêt au clair de lune Bouges-le-Château Bouges-le-Château Catégories d’évènement: Bouges-le-Château

Bouges-le-Château Indre Bouges-le-Château 6 EUR Visites et ateliers en famille : visite découverte de l’exposition « Il était une forêt » suivie de l’atelier « La forêt au clair de lune », entre ombre et lumière, créez votre paysage de forêt d’après la technique du négatif/positif. Visitez l’exposition et participez à un atelier en famille au château de Bouges ! +33 2 54 35 88 26 http://www.chateau-bouges.fr/Actualites/La-foret-au-clair-de-lune Visites et ateliers en famille : visite découverte de l’exposition « Il était une forêt » suivie de l’atelier « La forêt au clair de lune », entre ombre et lumière, créez votre paysage de forêt d’après la technique du négatif/positif. Bouges-le-Château

