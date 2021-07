La forêt à Suin, dans l’intimité des arbres Suin, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Suin.

La forêt à Suin, dans l’intimité des arbres 2021-07-10 14:30:00 – 2021-08-29 19:00:00 Maison Suin’art Le bourg

Suin Saône-et-Loire Suin

EUR 0 0 L’exposition « La forêt à Suin, dans l’intimité des arbres », propose une plongée dans le monde de la forêt et des arbres pour en montrer toute la diversité et la complexité. Une première partie est constituée de quinze panneaux commentés qui présentent des vues originales des espaces forestiers de la commune avec quelques éléments d’histoire et des éléments d’information sur le fonctionnement des feuilles, des arbres et de la forêt dans son ensemble. La seconde partie fait place à l’imagination. A travers peintures, sculptures et objets artisanaux, elle montre la manière dont des artistes et des artisans se sont saisis du bois, de l’arbre et de la forêt pour nous faire rêver. Pour compléter ces présentations, les enfants de Suin ont été invités à dessiner un arbre et les habitants de la commune à photographier un arbre qu’ils apprécient particulièrement. Un rayon librairie permet de trouver une documentation très riche sur le thème de la forêt.

L’exposition se tient au bourg de Suin. Elle est ouverte du 10 juillet au 29 août, de 14h30 à 19h (le dimanche de 10h30 à 19h). L’entrée est libre.

En complément de l’exposition, deux manifestations sont proposées :

Le dimanche 25 juillet à 16h, « Haut les branches », spectacle en déambulation sur la montagne de Suin avec A Tirelarigot compagnie (5€, gratuit pour les moins de 12 ans).

Le vendredi 20 août de 10h30 à 12h promenade « à la découverte de la forêt locale » sur le sentier qui fait le tour de la butte de Suin ; à partir de 14h30, intervention sur la forêt française. Journée animée par L-A Lagneau, technicien forestier du Centre Régional de la Propriété Forestière.

jl.outin@orange.fr

L’exposition « La forêt à Suin, dans l’intimité des arbres », propose une plongée dans le monde de la forêt et des arbres pour en montrer toute la diversité et la complexité. Une première partie est constituée de quinze panneaux commentés qui présentent des vues originales des espaces forestiers de la commune avec quelques éléments d’histoire et des éléments d’information sur le fonctionnement des feuilles, des arbres et de la forêt dans son ensemble. La seconde partie fait place à l’imagination. A travers peintures, sculptures et objets artisanaux, elle montre la manière dont des artistes et des artisans se sont saisis du bois, de l’arbre et de la forêt pour nous faire rêver. Pour compléter ces présentations, les enfants de Suin ont été invités à dessiner un arbre et les habitants de la commune à photographier un arbre qu’ils apprécient particulièrement. Un rayon librairie permet de trouver une documentation très riche sur le thème de la forêt.

L’exposition se tient au bourg de Suin. Elle est ouverte du 10 juillet au 29 août, de 14h30 à 19h (le dimanche de 10h30 à 19h). L’entrée est libre.

En complément de l’exposition, deux manifestations sont proposées :

Le dimanche 25 juillet à 16h, « Haut les branches », spectacle en déambulation sur la montagne de Suin avec A Tirelarigot compagnie (5€, gratuit pour les moins de 12 ans).

Le vendredi 20 août de 10h30 à 12h promenade « à la découverte de la forêt locale » sur le sentier qui fait le tour de la butte de Suin ; à partir de 14h30, intervention sur la forêt française. Journée animée par L-A Lagneau, technicien forestier du Centre Régional de la Propriété Forestière.

dernière mise à jour : 2021-06-28 par