Epreuve internationale de VTT / Cyclo / Kid / Enduro / XCM / XCO

La Forestière est une épreuve VTT XCM, Cyclo, Kids, Enduro dans le Jura et l’Ain qui a lieu chaque année en septembre. Elle réunit plus de 3500 participants et sa réputation attire les meilleurs coureurs mondiaux ainsi que des visiteurs de toute la France et de l’étranger.

Samedi 11 septembre à Arbent et dimanche 12 septembre au départ des Moussières.

Toutes les infos : www.la-forestiere.com

inscriptions@la-forestiere-asso.fr http://www.la-forestiere.com/

