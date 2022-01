« Splann ! » présente son enquête sur la pollution à l’ammoniac à la Forest-Landerneau, vendredi 28 janvier, à 18 h Café de la Gare, La Forest-Landerneau (Finistère), 28 janvier 2022 18:00, La Forest-Landerneau.

Vendredi 28 janvier, 18h00 Sur place Entrée libre https://www.facebook.com/events/2063465760487008/, contact@splann.org

La pollution dans le Léon vous préoccupe ? Caroline Trouillet et Sylvain Ernault présenteront ce vendredi, à 18 h, au Café de la Gare de La Forest-Landerneau, notre enquête sur l’ammoniac agricole.

{Fr} Les journalistes de « Splann ! » vous convient à un moment d’échange autour de leur première enquête, « Bretagne, bol d’air à l’ammoniac », le vendredi 28 janvier, à 18 h, au Café de la Gare, à La Forest-Landerneau (entrée libre). Outre la présentation de nos travaux sur ce polluant longtemps ignoré en Bretagne, Caroline Trouillet et Sylvain Ernault feront le point sur la situation écologique particulièrement préoccupante du Léon. Les échanges pourront se dérouler en français comme en breton.

La Bretagne est dans le rouge et en premier lieu le Léon. Avec sa concentration exceptionnelle d’élevages intensifs, elle est la première région émettrice d’ammoniac de France. Ce gaz contribue à la formation de particules fines dans l’air, deuxième cause de mortalité évitable dans le pays. Les risques sanitaires inquiètent de plus en plus et des catastrophes écologiques sont déjà bien visibles. Pourtant, la Bretagne va dans le sens inverse des directives européennes. La pollution à l’ammoniac pourrait encore s’aggraver. En cause : la quête de rentabilité, quitte, pour certains industriels, à outrepasser les lois. « Bretagne, bol d’air à l’ammoniac » a été diffusée en juin 2021 par France 3 Bretagne, Mediapart, Le Peuple Breton et le réseau Radio Breizh.

« Splann ! », c’est quoi ?

« Splann ! » est une association créée en septembre 2020 dont le but est de développer l’enquête journalistique au long cours en Bretagne, en français et en breton, sur des sujets d’intérêt général. Par souci d’indépendance, elle ne fonctionne que grâce aux dons citoyens et associatifs. Elle ne perçoit ni subvention, ni revenu publicitaire, ni mécénat d’entreprise. Trois nouvelles enquêtes sont en cours de production. Elles seront accessibles gratuitement sur splann.org et chez des médias partenaires dans le courant de l’année.

« Splann ! » est parrainée par Disclose, qui s’est fait connaître entre autres pour avoir révélé plusieurs scandales de ventes d’armes par la France. Sa marraine est Inès Léraud.

Kinnig a raio « Splann ! » he labour diwar-benn an amoniak, e Forest-Landerne, d’an 28 a viz Genver da 6eur noz

{Bzhg} Kazetennerien ha kazetennerezed « Splann ! » a ginnigo deoc’h ur prantad eskemm, e brezhoneg hag e galleg, diwar-benn saotradur an amoniak er vro, e kafe ti-gar Forest-Landerne (mont e-barzh dieub), d’an 28 a viz Genver, da 6eur noz. Gant Sylvain Ernault ha Caroline Trouillet ‘vo dasparzhet an titouroù ‘zo bet dastumet gant « Splann ! », met ivez taolet ur sell ouzh keloù nevez ‘zo bet ‘kerzh ar bloavezh tremenet diwar-benn an amoniak. Evel-just vo kaoz kalzig eus ar jeu e Bro-Leon, lec’h ma vez fall-put an aer abalamour d’an amoniak.

Gwisket e ruz eo Breizh, ha Bro-Leon an ‘ni gwashañ. Kement a atantoù da zesevel loened ‘zo, hag eo Breizh ar vro an hini pennañ o kas amoniak e Frañs. Ha gant ar gaz-se, krouet rannigoù-munud en aer… Hag a lazh dekvedoù a viliadoù a dud bep bloaz. Ankenius eo evit yec’hed an dud, ha hent all e weler sklaer dija pegen mantrus e c’hell bezañ evit an endro. Met n’eo ket evit-se emañ Breizh o toujañ eus sturiadoù Europa da geñver an amoniak : war washaat e c’hello mont saotradur an amoniak en aer d’ar bloavezhioù da zont er vro. Abalamour d’ar re a fell dezhe gounit arc’hant kousto pe gousto… Ha zoken ma vez aet a-enep al lezenn gant lod a industrialourien evit en-ober. « Breizh, c’hwezh an amoniak er maez » zo bet embannet e miz Even 2021 gant France 3 Breizh, Mediapart, Pobl Vreizh ha rouedad Radio Breizh.

« Splann ! » petra eo ?

« Splann ! » eo ar gevredigezh gentañ gouestlet penn-da-benn d’an enklaskerezh e Breizh. Renet eo gant ur spered dizalc’h ha nann-genwerzhel. Mont a ra « Splann ! » war gement tachenn a vo ezhomm ren enklaskoù. Ar pal eo reiñ da c’houzout d’an holl ar pezh a zo o c’hoarvezout en o bro e kuzh dezho. Hag evit ’bout dizalc’h ez a en-dro « Splann ! » a-drugarez d’an arc’hant vez roet gant an dud. Yalc’had ebet, bruderezh ebet, arc’hant embregerezhioù ebet ‘vez tapet ganti. Tri fennad-enklask nevez zo war ar stern. Digoust ‘vo tu lenn an enklaskoù, e brezhoneg hag e galleg, war hon lec’hien splann.org ha gant ar mediaoù a genlabour.

Gant Disclose ez eus roet skoaz ouzh « Splann ! ». Brudet eo ar media-se evit bezañ lakaet war-wel meur a afer: saotradurioù graet gant Lactalis, da skouer; peotramant hini an armoù gall implijet gant lu Yemen evit lazhañ poblañs e vro. He maeronez eo Inès Léraud.

Café de la Gare, La Forest-Landerneau (Finistère) Café de la Gare, La Forest-Landerneau (Finistère) 29800 La Forest-Landerneau Finistère

vendredi 28 janvier – 18h00 à 20h00