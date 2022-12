La force qui ravage tout de David Lescot Théâtre de la Ville – L’Espace Cardin Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Du samedi 14 janvier 2023 au vendredi 27 janvier 2023

dimanche

de 15h00 à 17h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 22h00

. payant

Après une femme se déplace, la nouvelle comédie musicale tout feu tout flamme imaginée par david lescot. Une frénésie émotionnelle, ravageuse et euphorique. Sitôt sortis d'une représentation de L'Orontea, opéra du compositeur Antonio Cesti, les spectateurs éprouvent une sensation étrange. Mus par une impulsion mystérieuse, ils reconsidèrent entièrement leur vie sentimentale et voient tout ce qui touche à leur existence à travers le prisme de l'amour. Ce bouleversement, aux retentissements absurdes ou inquiétants, provoque des effets incontrôlables et vient perturber les activités politiques ou financières dans lesquelles certains des personnages sont engagés. Un spectacle enflammé, drôle et profond, chanté et dansé, qui pose aussi la question de la place que l'art occupe dans nos vies.

