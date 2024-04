La force du trait : l’atelier Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Toulouse, dimanche 14 avril 2024.

La force du trait : l’atelier Avec Marielle Nicéphor, médiatrice du musée Dimanche 14 avril, 15h00 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Tarif : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-14T15:00:00+02:00 – 2024-04-14T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-14T15:00:00+02:00 – 2024-04-14T16:30:00+02:00

Avec Marielle Nicéphor, médiatrice du musée

Comment recréer les ombres gravées d’Eugène Viala ? Un atelier pour s’initier à la technique millénaire des hachures et en découvrir les nombreuses possibilités d’expression au moyen de la plume ou du stylo.

À expérimenter absolument !

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ Métro : ligne B – station Carmes

© Musée Paul-Dupuy