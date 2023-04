Marché gourmand nocturne Place du village, 17 août 2023, La Force.

Un marché gourmand nocturne est organisé sur la place du village, par le club de foot « Pays de La Force-Ginestet », à partir de 19 heures..

2023-08-17 à ; fin : 2023-08-17 . .

Place du village

La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A gourmet night market is organized on the village square, by the soccer club « Pays de La Force-Ginestet », from 7 pm.

El club de fútbol « Pays de La Force-Ginestet » organiza un mercado nocturno gastronómico en la plaza del pueblo, a partir de las 19:00 horas.

Auf dem Dorfplatz findet ab 19 Uhr ein nächtlicher Gourmetmarkt statt, der vom Fußballverein « Pays de La Force-Ginestet » organisiert wird.

Mise à jour le 2023-04-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides