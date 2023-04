Marché gourmand nocturne Site des Pradasques, 13 juillet 2023, La Force.

Un marché gourmand nocturne est organisé sur le site des Pradasques, par les associations forcelaises, à partir de 19 heures..

2023-07-13

Site des Pradasques

La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A gourmet night market is organized on the site of Pradasques, by the associations forcelaises, from 19 hours.

En el recinto de Pradasques, a cargo de las asociaciones Forceles, se organiza un mercado nocturno gastronómico a partir de las 19 h.

Auf dem Gelände der Pradasques wird ab 19 Uhr ein nächtlicher Gourmetmarkt von den Forcelais-Vereinen organisiert.

