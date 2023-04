Cinéma plein air : le Roi Lion Site des Pradasques, 2 juin 2023, La Force.

Une soirée cinéma en plein air, avec le film « Le Roi Lion », est proposée sur le site des Pradasques, en nocturne..

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-02 . .

Site des Pradasques

La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



An open-air cinema evening, with the movie « The Lion King », is proposed on the Pradasques site, at night.

Se propone una velada de cine al aire libre, con la película « El Rey León », en el recinto de Pradasques, por la noche.

Auf dem Gelände der Pradasques wird ein nächtlicher Kinoabend unter freiem Himmel mit dem Film « Der König der Löwen » angeboten.

Mise à jour le 2023-04-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides