Exposition temporaire : la plante que j’aime 17 rue du pasteur Alard, 1 juin 2023, La Force.

Nous aimons les plantes, les fleurs . Nous aimons les sentir, parfois les cueillir et aussi les dessiner. Peintures, dessins, gravures… dans et hors les murs du musée. Venez découvrir les œuvres réalisées par les personnes accompagnées à la Fondation John BOST dans les différents ateliers par les professionnels et des artistes en résidence. Une exposition riche en couleurs !

Gratuit.

2023-06-01 à ; fin : 2023-09-30 18:00:00. .

17 rue du pasteur Alard Maison Eugénie et John Bost

La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



We love plants, flowers. We like to smell them, sometimes to pick them and also to draw them. Paintings, drawings, engravings? in and out of the museum. Come to discover the works realized by the persons accompanied at the John BOST Foundation in the various workshops by the professionals and the artists in residence. An exhibition rich in colors!

Free

Nos encantan las plantas y las flores. Nos gusta olerlas, a veces cogerlas y también dibujarlas. Pinturas, dibujos, grabados… dentro y fuera del museo. Venga a descubrir las obras creadas por las personas acompañadas en la Fundación John BOST en los diferentes talleres de profesionales y artistas en residencia. ¡Una exposición llena de color!

Gratis

Wir lieben Pflanzen und Blumen. Wir riechen sie gerne, pflücken sie manchmal und zeichnen sie auch gerne. Gemälde, Zeichnungen, Drucke? innerhalb und außerhalb der Museumsmauern. Entdecken Sie die Werke, die von den Menschen, die in der John-Bost-Stiftung betreut werden, in den verschiedenen Ateliers von Fachleuten und Künstlern in Residenz angefertigt wurden. Eine farbenfrohe Ausstellung!

Kostenlos

Mise à jour le 2023-04-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides