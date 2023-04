Initiations danses et Bal Trad 19 RUE DE LA LIBERATION, 29 avril 2023, La Force.

Le groupe Folklorique Périgordin, Les Cigales Forcelaises fêtent leur 70ans. A cette occasion, un tour du Monde de la danse est proposé à partir de 17h. Initiations à différents styles de danses. Ateliers Animés par Chicas del Sol, Vis ta Mine, Les Cigales Forcelaises et la Pastourelle du Val d’Arly.

19h00 Bal Traditionnel : entrée libre.

19 RUE DE LA LIBERATION ESC La Force

La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Folkloric group Périgordin, Les Cigales Forcelaises celebrate their 70 years. On this occasion, a world tour of the dance is proposed from 17h. Initiations to different styles of dances. Workshops animated by Chicas del Sol, Vis ta Mine, Les Cigales Forcelaises and la Pastourelle du Val d’Arly.

7:00 pm Traditional ball : free entrance

El grupo folclórico de Périgordin, Les Cigales Forcelaises, celebra su 70 aniversario. Con este motivo, proponen una vuelta al mundo de la danza a partir de las 17 h. Iniciación a diferentes estilos de danza. Talleres a cargo de Chicas del Sol, Vis ta Mine, Les Cigales Forcelaises y la Pastourelle du Val d’Arly.

19:00 Baile tradicional: entrada libre

Die Folkloregruppe « Les Cigales Forcelaises » aus dem Périgord feiert ihr 70-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wird ab 17 Uhr eine Weltreise des Tanzes angeboten. Einführungen in verschiedene Tanzstile. Workshops Unter der Leitung von Chicas del Sol, Vis ta Mine, Les Cigales Forcelaises und der Pastourelle du Val d’Arly.

19.00 Uhr Traditioneller Ball: freier Eintritt

