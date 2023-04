Le club des lecteurs 8 Rue André Rousseau, 24 avril 2023, La Force.

CLUB DES LECTEURS : Le club des lecteurs de La Force prend la forme de rencontres ouvertes à toutes et tous pour parler de ses coups de cœur. Quand on a aimé un livre, quelle joie de relever ses points positifs et d’exprimer ses émotions ou des réflexions qu’il a suscitées, et de partager ! On ressort toujours de ces rencontres avec de nouvelles idées à ajouter à notre « pile à-lire » ! Entrée libre et gratuite.

Rendez-vous pour un moment convivial autour de vos lectures du moment !

Les séances sont animées conjointement par les deux bibliothécaires de La Force et les lecteurs..

2023-04-24 à ; fin : 2023-04-24 . .

8 Rue André Rousseau Médiathèque

La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



READERS’ CLUB: The La Force readers’ club takes the form of meetings open to everyone to talk about their favorites. When you’ve enjoyed a book, what a joy it is to point out its positive points and to express your emotions or the thoughts it has aroused, and to share! We always come out of these meetings with new ideas to add to our « reading pile »! Free admission.

Meet us for a convivial moment around your current readings!

The sessions are led jointly by the two La Force librarians and the readers.

CLUB DE LECTORES: El club de lectores de La Force consiste en reuniones abiertas a todo el mundo para hablar de sus libros favoritos. Cuando te ha gustado un libro, ¡qué alegría señalar sus puntos positivos y expresar tus emociones o pensamientos sobre él, y compartirlos! Siempre salimos de estos encuentros con nuevas ideas que añadir a nuestro « montón de lecturas » Entrada gratuita.

Reúnase con nosotros para un momento de convivencia en torno a sus lecturas actuales

Las sesiones están dirigidas conjuntamente por los dos bibliotecarios de La Force y los lectores.

CLUB DES LECTEURS: Der Club der Leser von La Force findet in Form von offenen Treffen statt, bei denen jeder über seine Favoriten sprechen kann. Wenn einem ein Buch gefallen hat, ist es eine Freude, die positiven Aspekte hervorzuheben und seine Gefühle oder Gedanken dazu auszudrücken und mit anderen zu teilen Aus solchen Treffen geht man immer mit neuen Ideen für den eigenen « Lesestapel » hervor! Eintritt frei und kostenlos.

Treffen Sie sich zu einem geselligen Moment rund um Ihre aktuelle Lektüre!

Die Sitzungen werden von den beiden Bibliothekarinnen aus La Force und den Lesern gemeinsam geleitet.

Mise à jour le 2023-03-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides