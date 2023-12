Marché traditionnel du samedi La Force, 3 septembre 2022, La Force.

La Force Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2022-09-03 09:00:00

fin : 2022-09-03 13:00:00

Le samedi de 8h à 12h sur la place du village de La Force, à côté de la mairie, vous trouverez des stands de légumes et de viande.

L’épicerie de Pom vous accueille également!.

La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-01-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides