La force de nos racines, par Catherine Bréchignac Académie des Sciences Morales, des Lettres et des Arts de Versailles Versailles, mardi 2 avril 2024.

La force de nos racines, par Catherine Bréchignac Qui, remontant le temps, n’aimerait pas rencontrer ses aïeux, ascendants et ancêtres en face à face ? Mardi 2 avril, 18h30 Académie des Sciences Morales, des Lettres et des Arts de Versailles Gratuit pour les abonnés ou étudiants. 8 € tarif normal.

Qui, déroulant les siècles, ne rêverait pas de les faire revivre devant ses yeux ? Qui, égrenant leurs noms et leurs destins, ne désirerait pas être leur mémorialiste à l’usage des âges futurs ?

Il fallait l’une de nos plus éminentes scientifiques de renommée internationale pour illustrer avec précision, inspiration et émotion cette passion française qu’est la généalogie. Catherine Bréchignac ressuscite celles et ceux dont elle est l’héritière, les humbles paysans et ouvriers d’une simple histoire familiale sans lesquels, toutefois, il n’y aurait pas eu d’histoire de France.

« Un peuple amnésique est un peuple mort », nous prévient Catherine Bréchignac. Une plongée dans hier. Une fresque d’aujourd’hui. Un espoir pour demain.

Physicienne, membre de l’Académie des sciences et de l’Académie des technologies, Catherine Bréchignac a été directrice générale puis présidente du CNRS. Elle est l’autrice de plusieurs livres dont, dernièrement, retour vers l’obscurantisme.

Académie des Sciences Morales, des Lettres et des Arts de Versailles 3 bis, rue Richaud – 78000 Versailles

L'Académie des sciences morales, des lettres et des arts de Versailles et d'Île-de-France a été fondée le 5 décembre 1834. Elle est héritière de la Société des sciences morales, des lettres et des arts de Seine-et-Oise.

Son action consiste en conférences, en communications de travaux inédits, en publications de mémoires et en toutes autres manifestations se rapportant aux buts de la Société. L’Académie décerne des prix entrant dans le cercle de ses études.