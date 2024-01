Concert piano-voix avec Myriam Labant et Joël Dahan Temple de la fondation John Bost La Force, dimanche 11 février 2024.

Concert piano-voix avec Myriam Labant et Joël Dahan Temple de la fondation John Bost La Force Dordogne

Début : 2024-02-11 15:30:00

Un concert de chansons à texte, où sont évoqués, avec humour, tendresse et réalisme des tranches de vie. L’adolescence, la propagande, une séparation, l’amour partagé, le complot, l’espérance et même les petits derniers…

Un concert de chansons à texte, où sont évoqués, avec humour, tendresse et réalisme des tranches de vie. L'adolescence, la propagande, une séparation, l'amour partagé, le complot, l'espérance et même les petits derniers… autant de sujets qui nous déplacent, nous font rire, ou nous inquiètent… accompagné par la pianiste de jazz exceptionnelle Myriam Labant, et quelques notes de trompette !

nous inquiètent… accompagné par la pianiste de jazz exceptionnelle Myriam Labant, et quelques notes de trompette !

Entrée et participation libres, au profit de l’action de l’Entraide Protestante auprès des personnes le plus fragiles et en précarité

Temple de la fondation John Bost 6 Rue John Bost

La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



