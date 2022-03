LA FONTE DE K Toulouse, 12 avril 2022, Toulouse.

Chercher qu'est-ce qui fait récit et quels terrains sont laissés à l'imaginaire. Il et elle aiment les relations entre arts du spectacle et sociologie : observations de terrain, lectures théoriques, entretiens, analyses… de là les mots de David et le travail corporel de Juliana dérouleront le spectacle, comme une quête absurde, un grand rire collectif, un amusement à la chute et une réjouissance à se relever.

Juliana et David décident alors de prendre le contrepied de l’inertie de K, et se mettent en marche. L’objectif : le Groenland, en trois semaines et avec 400€. Dans ce non-voyage, et dans le non-deuil de l’ami pas encore suicidé, il et elle vont chercher…

Genre : Jeunesse et projection

